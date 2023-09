ALTHEORA - Résultats semestriels 2023 solides

Résultats semestriels 2023 solides

Doublement de l’EBITDA

Amélioration de la génération de cash-flow

Renforcement de la feuille de route vers la décarbonation industrielle



« Dans un environnement économique hésitant, la proposition de valeur d’ALTHEORA prend tout son sens. Fières d’une production "siglée Auvergne-Rhône-Alpes", de nos solutions concrètes pour répondre aux enjeux de la décarbonation industrielle, nos équipes s’emploient au quotidien à offrir aux clients le meilleur de notre savoir-faire industriel, sans sacrifier la performance financière nécessaire au financement de notre modèle innovant. Cette belle dynamique me permet d’avoir plus que jamais confiance dans le développement d’ALTHEORA, la pertinence de notre positionnement et la robustesse de notre feuille de route. »

Bénédicte Durand Deloche, Directrice Générale



ALTHEORA a réalisé au cours du premier semestre 2023, un chiffre d’affaires consolidé de 22,8 M€, en hausse de +15 % versus le S1 2022. Alors que les grands marchés historiques du Groupe restent atones, ALTHEORA perçoit les premiers fruits de sa diversification sur de nouveaux secteurs. Le carnet de commandes, à date, s’établit à 11,3 M€, tiré par la mobilité bas carbone, en particulier les secteurs agricole et ferroviaire.

