ALTHEORA - Résultats en ligne pour le 1er semestre 2022

Le Conseil d’administration d’ALTHEORA s’est réuni le 26 septembre 2022 pour arrêter les comptes semestriels consolidés au 30 juin 2022.



« Le contexte macroéconomique complexe appelle à être davantage agile et surtout à se rapprocher de la demande des clients, en offrant une proposition de valeur ayant un sens et une valeur ajoutée forte. C’est toute la démarche que nous avons engagée chez ALTHEORA depuis 2021. Je remercie l’ensemble des collaborateurs, des clients et des fournisseurs, qui chaque jour nous font confiance, pour porter un projet compétitif et ambitieux. » Bénédicte Durand, Directeur Général

ALTHEORA a réalisé au cours du premier semestre 2022, un chiffre d’affaires consolidé de 19,8 M€, en hausse de + 15,8% versus le S1 2021. Le dynamisme des marchés adressés par le Groupe se confirme avec un carnet de commandes, à date, de 9,8 M€, offrant ainsi une bonne visibilité dans une conjoncture inflationniste et incertaine.

Des résultats stables

La période du 1er semestre illustre la dynamique de ALTHEORA, aussi bien commerciale qu’en termes de développement de solutions toujours plus innovantes pour répondre aux enjeux de clients.

La hausse des coûts des matières premières comme de l’énergie, et le recours à de l’intérim pour accompagner l’activité soutenue a représenté un montant de 1 M€ sur le 1er semestre.