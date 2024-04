ALTHEORA - RESULTATS ANNUELS 2023 - Amélioration confirmée de l'EBITDA

Le Conseil d’administration d’ALTHEORA, spécialiste de la transformation des matériaux composites et polymères, s’est réuni le 12 avril 2024 pour arrêter les comptes annuels consolidés de l’année 2023.



« Malgré un contexte macro-économique terne, l'année 2023 est une année de réalisations et d'avancées pour ALTHEORA. Si la conjoncture affecte sensiblement la construction, le secteur principal adressé par ALTHEORA, le Groupe a poursuivi sa démarche de diversification, pour ainsi désensibiliser son activité aux aléas sectoriels. Par ailleurs, cette année nous a permis de nous concentrer sur la performance du modèle de notre Groupe familial. Les actionnaires historiques m’ont confirmé leur confiance pour prendre les rênes d’ALTHEORA et d’en assurer la présidence. Grâce au renforcement continu de sa proposition de valeur avec une offre correspondant aux enjeux de décarbonation de l'industrie, à la profondeur de son capital clients, à son organisation solide, et à son actionnariat familial, ALTHEORA dispose de tous les atouts pour atteindre son objectif de retour à la croissance rentable »



Bénédicte Durand-Deloche, Présidente, Directrice Générale



Au cours de l’exercice 2023, ALTHEORA a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 41,3 M€ contre 35,1 M€ en 2023, soit une progression de +18%. Chris France Plastiques, acquise fin 2022, a été intégrée à compter du 1er janvier 2023.