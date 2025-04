ALTHEORA - RESILIENCE DES RESULTATS ANNUELS 2024

Le Conseil d’administration d’ALTHEORA, spécialiste de la transformation des matériaux composites et polymères, s’est réuni le 15 avril 2025 pour approuver les comptes annuels consolidés de l’exercice 2024.



« Nos résultats 2024 démontrent notre capacité à naviguer dans un environnement économique ralenti et difficile tout en maintenant une rigueur financière. Nous sommes fiers de notre stratégie de diversification et des efforts de nos équipes et restons déterminés à poursuivre notre feuille de route pour le retour à une croissance rentable. La performance du modèle de notre Groupe familial est optimisée, nous sommes prêts pour le retour du volume, et ainsi bénéficier du levier opérationnel. Cette année aura aussi été celle de l'engagement et de la confiance, avec mon renforcement au capital, témoignant de mon total alignement avec les intérêts de nos actionnaires.



Bénédicte Durand-Deloche, Présidente-Directrice Générale



Un renforcement des fondations dans un contexte complexe



ALTHEORA a réalisé un chiffre d’affaires 2024 consolidé de 37,0 M€ contre 41,3 M€ en 2023, soit une baisse de 10,4%. Cette diminution est principalement attribuée au ralentissement conjoncturel global, et plus particulièrement celui du secteur historique de la construction (qui représente 48% de l’activité du groupe en 2024). ALTHEORA a néanmoins réussi à compenser partiellement cette baisse grâce à sa stratégie de diversification.