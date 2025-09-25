 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Altheora : Rentabilité maintenue dans un contexte toujours attentiste
information fournie par EuroLand Corporate 25/09/2025 à 11:06

Publication des résultats S1 2025


Dans un contexte de marché de la construction toujours fragilisé, le premier semestre 2025 d’Altheora fait montre de résilience. Malgré un chiffre d’affaires semestriel en repli de -11,0% sur un an, à 18,8 M€, le groupe a conservé une rentabilité nette similaire, en absolu au S1 2024 précédent. L’EBITDA s’établit à 0,8 M€ (vs 1,4 M€ en 2024) et le RN à -0,8 M€ (vs -0,7 M€).


Bien que le marché de la construction ne montre toujours pas de signaux positifs, le carnet de commandes du groupe amène le management à être plus confiant sur la deuxième partie de l’année.



Maitrise des coûts opérationnels dans un environnement attentiste


Sur le plan opérationnel, la maîtrise des coûts et l’optimisation des processus permettent de préserver une rentabilité positive. L’EBITDA ressort à 0,9 M€, soit une marge de 4,9% du chiffre d’affaires, contre 1,4 M€ un an plus tôt. Le résultat d’exploitation reste légèrement négatif à -0,5 M€ et le résultat net part du Groupe, stable à -0,8 M€ contre -0,7 M€ au S1 2024. Ces performances traduisent un effort marqué de discipline budgétaire, permettant d’amortir l’effet de la contraction des volumes.



Perspectives


Pour la suite de l’exercice, ALTHEORA conserve une vision prudente mais confiante. La société mise sur une reprise progressive du marché de la construction et sur le développement de relais de croissance dans la mobilité et la défense, secteurs où elle bénéficie déjà d’une visibilité commerciale accrue. La trajectoire de réduction de l’endettement devrait s’accélérer à partir de 2026.


Suite à cette publication, nous relevons nos prévisions de rentabilité pour l’exercice 2025. Le groupe devrait profiter d’un effet de base favorable ainsi que d’une dynamique commerciale soutenue sur l’activité Mobilité au second semestre. Nous anticipons désormais un EBITDA de 1,0 M€ (vs 0,4 M€ précédemment), soit une marge de 2,8%. Le résultat net resterait en perte à -2,1 M€. Nous maintenons en revanche inchangé notre prévision de chiffre d’affaires à 35,5 M€, en recul de -4,1% y/y, ce qui implique un CA de 16,6 M€ au S2.



Recommandation


A la suite de cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat ainsi que notre objectif de cours de 0,80 €.

Valeurs associées

ALTHEORA
0,5000 EUR Euronext Paris +4,17%
Copyright © 2025 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 25/09/2025 à 11:06:51.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

