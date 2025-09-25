Altheora : Rentabilité maintenue dans un contexte toujours attentiste

Publication des résultats S1 2025

Dans un contexte de marché de la construction toujours fragilisé, le premier semestre 2025 d’Altheora fait montre de résilience. Malgré un chiffre d’affaires semestriel en repli de -11,0% sur un an, à 18,8 M€, le groupe a conservé une rentabilité nette similaire, en absolu au S1 2024 précédent. L’EBITDA s’établit à 0,8 M€ (vs 1,4 M€ en 2024) et le RN à -0,8 M€ (vs -0,7 M€).

Bien que le marché de la construction ne montre toujours pas de signaux positifs, le carnet de commandes du groupe amène le management à être plus confiant sur la deuxième partie de l’année.

Maitrise des coûts opérationnels dans un environnement attentiste

Sur le plan opérationnel, la maîtrise des coûts et l’optimisation des processus permettent de préserver une rentabilité positive. L’EBITDA ressort à 0,9 M€, soit une marge de 4,9% du chiffre d’affaires, contre 1,4 M€ un an plus tôt. Le résultat d’exploitation reste légèrement négatif à -0,5 M€ et le résultat net part du Groupe, stable à -0,8 M€ contre -0,7 M€ au S1 2024. Ces performances traduisent un effort marqué de discipline budgétaire, permettant d’amortir l’effet de la contraction des volumes.

Perspectives

Pour la suite de l’exercice, ALTHEORA conserve une vision prudente mais confiante. La société mise sur une reprise progressive du marché de la construction et sur le développement de relais de croissance dans la mobilité et la défense, secteurs où elle bénéficie déjà d’une visibilité commerciale accrue. La trajectoire de réduction de l’endettement devrait s’accélérer à partir de 2026.

Suite à cette publication, nous relevons nos prévisions de rentabilité pour l’exercice 2025. Le groupe devrait profiter d’un effet de base favorable ainsi que d’une dynamique commerciale soutenue sur l’activité Mobilité au second semestre. Nous anticipons désormais un EBITDA de 1,0 M€ (vs 0,4 M€ précédemment), soit une marge de 2,8%. Le résultat net resterait en perte à -2,1 M€. Nous maintenons en revanche inchangé notre prévision de chiffre d’affaires à 35,5 M€, en recul de -4,1% y/y, ce qui implique un CA de 16,6 M€ au S2.

Recommandation

A la suite de cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat ainsi que notre objectif de cours de 0,80 €.