ALTHEORA - Renforcement significatif de la Présidente-Directrice Générale au capital

EVOLUTION DU CAPITAL

Renforcement significatif de la Présidente-Directrice Générale au capital





Le Groupe ALTHEORA, société française, spécialiste de la transformation des matériaux composites et polymères cotée sur Euronext Growth Paris (ALORA / FR0000061244), annonce que Bénédicte Durand-Deloche, sa Présidente-Directrice Générale, a acquis 1 740 571 actions au prix de 1 € par action, hors plateforme de négociation, et devient ainsi l’actionnaire de référence du Groupe. Cette initiative atteste de la confiance continue du dirigeant dans la stratégie à long terme du Groupe et de sa détermination à soutenir son développement futur.



Renforcement de la gouvernance et de l'engagement

Bénédicte Durand-Deloche, précise : « Je suis très fière du Groupe, de ses équipes et de ses valeurs, de sa proposition de valeur et de son ambition. Dans le contexte, j'ai souhaité témoigner de ma pleine confiance dans l'avenir, et de l'alignement total d'intérêt avec tous les actionnaires, en procédant à un rachat d’actions à un prix bien supérieur au cours de bourse. Cet engagement fort constitue pour moi une marque de reconnaissance et de respect auprès de toutes les parties prenantes d’ALTHEORA. »

Retrouvez la Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l’article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société, ici.





Prochaine publication : résultats annuels 2024, le 17 avril 2025