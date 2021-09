ALTHEORA - Résultats semestriels 2021 - Activité très dynamique - Poursuite de la croissance

Excellente dynamique des ventes

Au cours du premier semestre 2021, le chiffre d’affaires consolidé, s’est établi à 17,1 M€. Il intègre pour la première fois les sociétés ALTHEORA, ALTHEORA SHIFT, MECELEC COMPOSITES, MC COATING, MPC ROUMANIE et VERDEYEN.

Cette performance est notamment portée par le développement des axes stratégiques innovation/RSE/International, le dynamisme des équipes commerciales, et les synergies de la filière sur son territoire. A date, le Groupe confirme disposer d’une visibilité accrue avec d’ores et déjà un carnet de commandes supérieur à 9 M€.

Amélioration des indicateurs de rentabilité

Grâce à des contrats à plus forte valeur ajoutée intégrant des process industriels optimisés, et une gestion fine de la sélection des fournisseurs, ALTHEORA présente une hausse sensible de sa rentabilité. En dépit de la hausse marquée du coût des matières premières (évolution de +4% de la part achats en S1 2021 ) le résultat d’exploitation progresse de manière sensible. Cette performance est d'autant plus remarquable que le Groupe accélère sa transformation.

L'EBITDA s'élève à 1,2 M€ soit 7,0% du chiffre d'affaires du premier semestre 2021.