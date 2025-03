ALTHEORA participe au TOP AFEP

Le Groupe ALTHEORA, société française, spécialiste de la transformation des matériaux composites et polymères cotée sur Euronext Growth Paris (ALORA / FR0000061244), annonce sa participation au TOP AFEP, speed dating d’un autre genre, destiné à promouvoir l'excellence des entreprises françaises auprès des grands groupes, le 15 mars prochain. La présence d’ALTHEORA à cette manifestation vise à renforcer son réseau d’affaires et à accélérer ses projets de recherche et développement et de déploiement commercial.

Le TOP AFEP est initié par l'Association Française des Entreprises Privées (AFEP), et met en lumière les entreprises les plus prometteuses, contribuant ainsi à leur développement et à leur visibilité, en créant les opportunités d’échanges et de collaboration entre 50 grands groupes et des patrons de PME et ETI innovantes. L’an dernier, la manifestation a permis 940 rencontres. Ce programme offre aux entreprises sélectionnées des opportunités uniques de réseau, de collaboration et de développement.