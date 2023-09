ALTHEORA participe au Forum Lyon Pôle Bourse

Le Groupe ALTHEORA, société française, spécialiste de la transformation des matériaux composites et polymères cotée sur Euronext Growth Paris (ALORA / FR0000061244), annonce sa participation à la 6ème édition du Forum Lyon Pôle Bourse, qui se tiendra le mercredi 27 septembre 2023 au Palais du Commerce, Place de la Bourse à Lyon.



Ce forum permettra à ALTHEORA de rencontrer des investisseurs professionnels internationaux et des analystes financiers au travers de rendez-vous aux formats « one-to-one » ou « one-to-few », en face-à-face ou en visioconférence, et surtout de leur présenter la stratégie et la trajectoire de croissance du Groupe.



Le Forum Lyon Pôle Bourse met en relation plus de 120 investisseurs professionnels internationaux avec les dirigeants d'une quarantaine d’entreprises cotées implantées régionalement. Pour l’édition 2022, pas moins de 600 rendez-vous ont été organisés.