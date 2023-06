ALTHEORA obtient une médaille d’argent EcoVadis

Le Groupe ALTHEORA, société française, spécialiste de la transformation des matériaux composites et polymères cotée sur Euronext Growth Paris (ALORA / FR0000061244), est fier de présenter les résultats de la notation EcoVadis.



Altheora a obtenu une médaille d'argent Ecovadis, intégrant le Top 25% des entreprises évaluées. Les médailles EcoVadis récompensent les efforts des entreprises en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Les critères d’évaluation varient en fonction du secteur d’activité, de la taille et de la localisation géographique de chaque entreprise. Ces critères sont fondés sur les normes internationales de référence en matière de RSE, telles que le Pacte Mondial de l’ONU, les conventions de l’OIT, les normes de la GRI, les lois et règlementations du pays, ainsi que la norme ISO 26000.

L'évaluation EcoVadis se concentre sur quatre thèmes clés de la RSE : l'environnement, le social et les droits humains, l'éthique, et les achats responsables.



Altheora a obtenu la note globale : 60/100, soit au 78ème percentile.