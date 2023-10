ALTHEORA - Mise à disposition du rapport financier semestriel 2023

Mise à disposition du rapport financier semestriel 2023



Le groupe ALTHEORA, équipementier industriel leader européen de la conception et la fabrication de pièces en matériaux composites et polymères, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2023.

Le rapport financier semestriel 2023 peut être consulté sur le site d’ALTHEORA, www.altheora.com, dans la rubrique Finance / Rapports financiers.





Prochain RDV

24 octobre 2023 - Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023