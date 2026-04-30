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ALTHEORA - Mise à disposition du rapport financier 2025
information fournie par Boursorama CP 30/04/2026 à 18:00

Le Groupe ALTHEORA, société française, spécialiste de la transformation des matériaux composites et polymères cotée sur Euronext Growth Paris (ALORA / FR0000061244), annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2025.
Le rapport financier annuel du Groupe comprend, notamment :
• Deux volets dédiés à la gouvernance d’entreprise et à la RSE ;
• Les comptes consolidés ;
• Les comptes annuels de la Société ;
• Les rapports des commissaires aux comptes.

Le rapport financier annuel 2025 peut être consulté sur le site d’ALTHEORA, www.altheora.com, dans la rubrique Finance / Rapports financiers.

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