ALTHEORA - Mise à disposition du rapport financier 2025

Le Groupe ALTHEORA, société française, spécialiste de la transformation des matériaux composites et polymères cotée sur Euronext Growth Paris (ALORA / FR0000061244), annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2025.

Le rapport financier annuel du Groupe comprend, notamment :

• Deux volets dédiés à la gouvernance d’entreprise et à la RSE ;

• Les comptes consolidés ;

• Les comptes annuels de la Société ;

• Les rapports des commissaires aux comptes.



Le rapport financier annuel 2025 peut être consulté sur le site d’ALTHEORA, www.altheora.com, dans la rubrique Finance / Rapports financiers.