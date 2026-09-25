Altheora : Des leviers de redressement engagés pour le S2

Publication des résultats S1 2026

À chiffre d'affaires stable (18,7 M€ vs 18,8 M€ au S1 2025), le premier semestre 2026 d'Althéora marque un recul de la rentabilité opérationnelle. L'EBITDA ressort à 0,6 M€ (vs 0,9 M€), soit une marge de 3,2% (vs 5,0%). Le résultat d'exploitation se dégrade à -0,7 M€ (vs -0,5 M€) et le RN à -1,2 M€ (vs -0,8 M€).

Le semestre a été pénalisé par le démarrage de nouveaux programmes, qui a désorganisé l'outil de production, et par des tensions sur les approvisionnements.

Commentaires

Le recul de l'EBITDA s'explique principalement par la progression des autres charges d'exploitation (+0,75 M€) sur le semestre. Le groupe l'attribue à trois facteurs : le démarrage de nouveaux programmes, le recours accru à l'intérim et à la sous-traitance, et le décalage d'application des clauses d'indexation. Ces surcouts effacent les gains obtenus sur les achats consommés (+0,46 M€) et les charges de personnel (+0,30 M€). La baisse d'activité (-0,14 M€) et le repli des autres produits (-0,19 M€) complètent le pont.

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Le management met en avant une dynamique commerciale solide. Les prises de commandes sont en hausse de +20% sur 8 mois et le carnet atteint 10,6 M€ au 31 août, dont 4,9 M€ à livrer en 2027-2028. Le plan d'action s'articule autour de trois axes :

- Performance : retour à une organisation de production normale et abaissement du point mort.

- Création de valeur : révision des prix et application des clauses d'indexation prévues aux contrats.

- Poursuite du désendettement.

Perspectives et estimations

Suite à cette publication, nous ajustons nos prévisions de rentabilité 2026. Nous anticipons désormais un EBITDA de 2,0 M€ (vs 2,5 M€ précédemment), soit une marge de 5,3%, et un résultat net de -1,3 M€ (vs -0,8 M€). Notre prévision de chiffre d'affaires reste inchangée à 37,5 M€ (+9% y/y).

Ces estimations impliquent un EBITDA de 1,3 M€ au S2, soit une marge de 7,0%, et un résultat net à l'équilibre sur le semestre. Cette amélioration repose sur trois leviers engagés par le management : le retour à une organisation de production normale, l'abaissement du point mort et la répercussion progressive des hausses de prix via les clauses d'indexation.

Recommandation

A la suite de cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat ainsi que notre objectif de cours de 0,80 €.