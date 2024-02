Altheora décroche un contrat pour un prochain modèle de camion électrique

(AOF) - Altheora a annoncé avoir été sélectionné par un constructeur de poids lourds d’envergure mondiale afin de prototyper un ensemble de pièces en matériaux composites pour son prochain modèle de camion électrique. Cet équipementier "spécialiste de la transformation des matériaux composites et polymères" souligne qu’il est pionnier de la démarche de décarbonation industrielle, et qu’il accompagne cet "acteur majeur du transport" dans la réduction de son impact, combinant l’ADN de la marque en matière de robustesse et d’efficience à une aérodynamique optimisée pour l’autonomie électrique.

Des négociations avec les constructeurs

En moyenne, les équipementiers représentent entre 60 à 85 % du prix de revient de fabrication d'un véhicule. Selon la Fédération des industries des équipements pour véhicules (Fiev) les négociations sont très tendues avec les constructeurs concernant la répercussion de l'augmentation des coûts. Les hausses de prix portent à la fois sur les composants électroniques, les matières premières, telles que l'acier, le nickel, le lithium ou le palladium, l'énergie et les transports. Les équipementiers négocient principalement avec Stellantis et Renault pour mettre en place des indices permettant de répercuter les hausses. Ils parient aussi sur l'innovation, la différenciation, la montée en gamme et l'internationalisation.