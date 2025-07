ALTHEORA - CHIFFRE D'AFFAIRES S1 2025 : 18,9 M€ - ALTHEORA accélère sa dynamique sur les marchés de la Mobilité et de la Défense

Le Groupe ALTHEORA, société française, spécialiste de la transformation des matériaux composites et polymères cotée sur Euronext Growth Paris (ALORA / FR0000061244), annonce son chiffre d’affaires consolidé du premier semestre 2025 de 18,9 M€ contre 21,2 M€ au 1er semestre 2024, soit un recul maîtrisé de 11 % dans un environnement conjoncturel encore contraint.





En M€ S1 2024 S1 2025



Chiffre d’affaires ALTHEORA (Groupe)

21,2 18,9





Une résilience démontrée

Cette baisse d’activité s’explique essentiellement par la persistance des tensions sur le marché de la construction, secteur historiquement majoritaire dans le chiffre d’affaires du Groupe. ALTHEORA démontre néanmoins une solide résilience, fruit d’un positionnement industriel robuste et d’un pilotage rigoureux, tout en poursuivant activement sa stratégie de diversification afin de diminuer sa dépendance au secteur de la construction.

Mobilité et Défense : une dynamique commerciale résolument engagée



Conformément à sa feuille de route, le Groupe a intensifié ses efforts commerciaux sur les secteurs stratégiques de la Mobilité et de la Défense, comme en témoigne sa participation à des événements de référence tels que le Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace (SIAE) ou encore le Salon International du Ferroviaire (SIFER).