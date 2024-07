ALTHEORA - Chiffre d'affaires S1 2024 : 21,2 M€

Mauves, le 16 juillet 2024 à 17h45



Chiffre d'affaires S1 2024 : 21,2 M€

Résistance face à la crise du bâtiment

Poursuite du déploiement de la stratégie



Webinaire investisseurs le 17 juillet à 11h - inscription ici



Le Groupe ALTHEORA, société française, spécialiste de la transformation des matériaux composites et polymères cotée sur Euronext Growth Paris (ALORA / FR0000061244), annonce son chiffre d’affaires consolidé du premier semestre 2024.



En dépit d'une crise historique du marché de la construction qui se prolonge, ALTHEORA résiste et réalise au cours du premier semestre, un chiffre d’affaires qui s’établit à 21,2 M€, en repli de 7 %, vs le S1 2023. Grâce à la complémentarité de ses technologies, et sa stratégie de diversification des secteurs, le Groupe poursuit sa démarche de désensibilisation sectorielle, tout en renforçant sa rigueur financière.

Le secteur de la Construction, traverse une crise sans précédent depuis le début de l'année 2023, persistant en 2024. Après une chute de plus de 25 % en 2023, les ventes dans l’individuel diffus s’effondrent de 26,8 % en glissement annuel sur trois mois à fin mai 2024 et celles des promoteurs à destination des particuliers de 25,9 % en glissement annuel sur le premier trimestre 2024*. Premier secteur adressé par le Groupe (49 % du CA), ALTHEORA réussit à limiter les effets de cette crise, grâce à une stratégie visant à cibler des marchés à levier de croissance, en particulier celui du mobilier et des loisirs.