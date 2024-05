ALTHEORA au salon FIP

Le Groupe ALTHEORA, société française, spécialiste de la transformation des matériaux composites et polymères cotée sur Euronext Growth Paris (ALORA / FR0000061244), annonce sa participation du 4 au 7 juin 2024 au salon France Innovation Plasturgie à Lyon Eurexpo.

Ce salon référent, véritable vitrine de la plasturgie et de ses mutations, réunit tous les professionnels du secteur en un seul et même lieu et présente les dernières avancées. C’est une opportunité pour le Groupe Altheora de présenter son savoir-faire en injection thermoplastique, en particulier pour des pièces grand format pesant jusqu’à 18 kg, ou encore des pièces très techniques pour l’industrie ferroviaire notamment. Fort d’un bureau d’études expert, et de ses 2 usines d'injection thermoplastique situées en région Auvergne-Rhône-Alpes, Altheora Injection accompagne ses clients grands comptes des industries de la mobilité et de la construction dans tous leurs projets sur-mesure.

Sa présence au Salon FIP offre au Groupe de nombreuses opportunités commerciales, avec des visiteurs qualifiés à la recherche d’acteurs en pointe pour réaliser leurs projets.





Prochaine publication : chiffre d’affaires du 1er semestre 2024, le 16 juillet 2024













