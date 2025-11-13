 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 235,50
-0,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ALTHEORA AU FORUM EUROLAND CORPORATE
information fournie par Boursorama CP 13/11/2025 à 18:00

Le Groupe ALTHEORA, spécialiste de la transformation des matériaux composites et polymères cotée sur Euronext Growth Paris (ALORA / FR0000061244), annonce qu’il participera le 19 novembre prochain, à la 15ème édition du Forum EuroLand Corporate.

Chaque année, ce Forum réunit une trentaine de sociétés cotées et plus de cent investisseurs institutionnels pour une journée d'échanges stratégiques. A cette occasion, dirigeants de PME cotées et gérants de fonds se rencontrent pour discuter de leur vision et stratégie de croissance.

Valeurs associées

ALTHEORA
0,4100 EUR Euronext Paris +1,99%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank