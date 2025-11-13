ALTHEORA AU FORUM EUROLAND CORPORATE

Le Groupe ALTHEORA, spécialiste de la transformation des matériaux composites et polymères cotée sur Euronext Growth Paris (ALORA / FR0000061244), annonce qu’il participera le 19 novembre prochain, à la 15ème édition du Forum EuroLand Corporate.
Chaque année, ce Forum réunit une trentaine de sociétés cotées et plus de cent investisseurs institutionnels pour une journée d'échanges stratégiques. A cette occasion, dirigeants de PME cotées et gérants de fonds se rencontrent pour discuter de leur vision et stratégie de croissance.
