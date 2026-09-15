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Altera prépare son introduction en Bourse aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 15/09/2026 à 16:06
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Altera, fabricant de semi-conducteurs soutenu par Silver Lake et Intel, a déposé de manière confidentielle un dossier en vue d'une introduction en Bourse aux Etats-Unis. L'entreprise pourrait réaliser l'opération dès cette année, selon des sources de Reuters.

La société chercherait à lever plus de 2 milliards de dollars à l'occasion de cette entrée sur les marchés financiers. Cette opération constituerait une étape importante pour Altera et ses deux principaux soutiens, dans un contexte marqué par l'essor des investissements dans les infrastructures technologiques et l'intelligence artificielle.

Altera conçoit des puces programmables destinées à de nombreux secteurs. Ses composants sont notamment utilisés dans les centres de données, les réseaux de télécommunications, les équipements industriels et les applications d'intelligence artificielle, ainsi que dans les systèmes dédiés à l'aérospatiale et à la défense.

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