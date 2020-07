Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alten s'attend à un recul de quelque 12% du CA en 2020 Reuters • 28/07/2020 à 17:42









28 juillet (Reuters) - * ALTEN - LE REBOND DE L'ACTIVITÉ À PARTIR DU POINT BAS DE JUIN 2020 SERA TRÈS PROGRESSIF, L'ACTIVITÉ DEVRAIT CROITRE À NOUVEAU AU DERNIER TRIMESTRE. * ALTEN - C.A. EN RECUL DE 4% A €1.240,4 MILLIONS AU S1 (-15,2% AU T2), EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE (FRANCE -14,0%, INTERNATIONAL +3,9% AU S1) * ALTEN - LE RECUL ORGANIQUE DE L'ACTIVITÉ AU DEUXIÈME SEMESTRE SERA PROBABLEMENT PROCHE DE CELUI DU DEUXIÈME TRIMESTRE * ALTEN - SOUS TOUTE RÉSERVE, COMPTE TENU D'UNE ABSENCE DE VISIBILITÉ, LE RECUL DU CA DEVRAIT ÊTRE DE L'ORDRE DE 12% SUR L'ANNÉE 2020 Pour plus de détails, cliquez sur LTEN.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ALTEN Euronext Paris -1.03%