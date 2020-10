Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alten s'attend à un recul de 13% de son activité en 2020 Reuters • 27/10/2020 à 18:00









27 octobre (Reuters) - * ALTEN-CA EN BAISSE DE 8,9% A €1.764,6 MLNS A FIN SEPTEMBRE (FRANCE -18,2%, INTERNATIONAL -1,6%) * ALTEN-L'ACTIVITÉ DES 9 1ERS MOIS A ÉTÉ FORTEMENT IMPACTÉE PAR LA CRISE SANITAIRE, LA REPRISE D'ACTIVITÉ AU T3 RESTE TRÈS PROGRESSIVE * ALTEN-LA REPRISE DEVRAIT S'AFFERMIR AU T4, MAIS ELLE SERA TRÈS PROGRESSIVE EN RAISON DES SECTEURS AUTOMOBILE ET AÉRONAUTIQUE POUR LESQUELS LES PERSPECTIVES DE REBOND SONT PLUS LOINTAINES * ALTEN-LE RECUL DE L'ACTIVITÉ AU S2 SERA PROBABLEMENT PROCHE DE CELUI DU T2, SUR L'ANNÉE 2020, IL DEVRAIT S'ÉTABLIR À ENVIRON 13% EN L'ÉTAT ACTUEL DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET SANITAIRE (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ALTEN Euronext Paris -1.65%