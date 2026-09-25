Alten renoue avec la croissance et relève ses objectifs, le titre en profite

Alten est particulièrement entouré vendredi à la Bourse de Paris et signe la meilleure performance du SBF 120 avec un gain de 5,01%, à 74,35 euros. Le titre est porté par sa publication du deuxième trimestre et la révision à la hausse de certains objectifs financiers annuels.

Le groupe d'ingénierie et de conseil en technologies a annoncé un retour à la croissance organique grâce à un bon deuxième trimestre. Sur les six premiers mois de l'année, les revenus se sont élevés à 2,109 milliards d'euros, en hausse de 1,2%, contre -0,78% sur les trois premiers mois de l'année.

La performance a été particulièrement soutenue en France au premier semestre ( 4,4%), tandis que l'activité internationale a affiché un léger repli (-0,5%).

En outre, grâce à la réduction des frais généraux, des gains de productivité et au redressement de zones autrefois en difficulté, la rentabilité de l'entreprise s'est nettement améliorée. Le résultat opérationnel a bondi de 27%, à 158,3 millions d'euros, et le bénéfice net (part du groupe) a flambé de 38%, à 113,8 millions d'euros.

Au niveau des objectifs, Alten a indiqué "revoir une nouvelle fois à la hausse ses perspectives pour l'année 2026. A données constantes, la croissance organique devrait se situer entre 1,7 et 1,9%, contre -0,5 à 0% précédemment. Quant à la marge opérationnelle d'activité, elle devrait être supérieure à celle de 2025 (8,5% du chiffre d'affaires) et devrait s'établir à environ 9,2% en 2026.

L'avis des analystes

Pour AlphaValue, Alten avait déjà créé une surprise positive en juillet avec des revenus supérieurs aux attentes des analystes et les éléments dévoilés hier soir ont apporté de nouveaux éléments confirmant le retour de la croissance. AlphaValue note que la dynamique positive a été soutenue par les secteurs de l'Aéronautique, de la Défense et du Ferroviaire.

Enfin, d'après la société d'analyse financière, le relèvement des prévisions est la principale surprise positive de la publication. Au-delà de la confirmation de la reprise dans les services informatiques, la direction affiche une confiance dans le rythme d'amélioration des marges supérieure aux attentes.

Selon TP ICAP Midcap, le retour à la croissance, même modeste, génère un effet de levier conséquent sur les résultats. En parallèle, le groupe a relevé une seconde fois ses prévisions annuelles, suggérant "qu'à l'été la dynamique commerciale interne s'est améliorée, indépendamment du contexte macro externe et des tensions géopolitiques".