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Alten poursuit sur sa lancée, porté par des propos d'analystes
information fournie par Zonebourse 28/09/2026 à 12:03

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Apres un bond de 7,7% vendredi dans le sillage de la publication de ses résultats semestriels, Alten poursuit sur sa lancée avec un gain de 4%, à 79,3 EUR, ce lundi, à la faveur de notes favorables de plusieurs analystes réagissant à cette publication.

Le titre du cabinet d'ingénierie et de conseil en hautes technologies profite ainsi de propos de Bernstein et d'Oddo BHF, qui maintiennent tous deux leurs opinions "surperformance", avec des objectifs de cours relevés respectivement de 140 EUR à 141 EUR et de 106 EUR à 115 EUR.

De son côté, Invest Securities réaffirme sa recommandation "achat" et son objectif de cours de 132 EUR sur Alten, "sur la base d'estimations 2026 légèrement relevées, d'une valorisation anormalement faible et d'un momentum de nouveau positif".

"Plus que les solides réalisations du 1er semestre 2026 et le nouveau relèvement des objectifs 2026, nous retiendrons de cette présentation le discours du management confirmant le retour à une dynamique organique positive et le message rassurant quant à l'impact de l'IA", met en avant l'analyste.

Selon Invest Securities, le momentum est donc clairement redevenu positif, avec quelques mois d'avance par rapport à son scénario, et la publication du 3e trimestre devrait le confirmer, avec une forte probabilité d'un nouveau relèvement des objectifs fin octobre.

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