Alten plombe les sociétés de conseil à Paris

(AOF) - Plus fort repli de l'indice SBF 120, Alten (-10,64% à 73,90 euros) entraîne dans son sillage Capgemini (-2,39% à 128,85 euros) et Wavestone (-1,24% à 43,95 euros). " Après une stabilisation de l'activité fin 2024 et début 2025, le contexte géopolitique et économique mondial a généré incertitude et manque de visibilité ", a indiqué Alten. Plusieurs grands groupes ont adopté une stratégie attentiste, préférant à nouveau geler ou reporter leurs projets d'investissement ", a expliqué le spécialiste de l'ingénierie et des services IT.

" La cacophonie provoquée par les tarifs douaniers de D. Trump, accentuée par la prudence historique du management, conduisent à un discours ultra prudent ", souligne Invest Securities. L'analyste rappelle que le métier des sociétés d'ingénierie et de conseil en technologies " particulièrement cyclique, amplifie l'évolution des dépenses IT de ses clients industriels.

Pas de visibilité suffisante pour le deuxième semestre

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires d'Alten a reculé de 0,5% à 1,06 milliard d'euros. A périmètre et change constants, la baisse de l'activité est de 5,5%, dont un repli de 3,8% en France et de 6,3% hors de France, pénalisée par un jour ouvré de moins qu'en 2024. A jour ouvré constant, le recul économique est de 4,5%.

Au niveau sectoriel, la défense & sécurité et l'énergie ont continué à progresser. L'automobile et les télécoms sont en recul significatif : plus de 10%. " Plus de 80 % des secteurs adressés par le groupe sont en recul ", signale Stifel.

Dans ce contexte " très incertain ", Alten prévoit " une décroissance organique de son activité d'environ 6% au premier semestre et n'a pas de visibilité suffisante à ce jour pour le deuxième semestre ". " L'amélioration du contexte macroéconomique (baisse des taux) et géopolitique devrait permettre un retour de la croissance au second semestre " indiquait la société française fin février.

En réaction à cette publication Stifel a réduit ses prévisions 2025 de 4% pour les revenus et de 16% pour le bénéfice par action. Invest Securities a abaissé de 8% son estimation de bénéfice par action pour cette année.

Capgemini publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre le 29 avril et Wavestone, ses revenus annuels, le même jour.