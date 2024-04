Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alten: légère hausse de l'activité au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/04/2024 à 09:52









(CercleFinance.com) - Alten publie un chiffre d'affaires de 1067 ME au titre du 1er trimestre 2024, en hausse de 3,1% par rapport au 1er trimestre 2023 (+0,8% à données constantes).



Dans le détail, l'activité progresse de +6% dans l'Hexagone (354 ME) et de +1,6% à l'international (712 ME), ou de respectivement +6% et -1,7% à données constantes.



Alten indique que les secteurs Défense & Sécurité, Aéronautique Civil, Automobile et Ferroviaire continuent à croître de façon satisfaisante.



Selon Alten, le premier semestre 2024 devrait confirmer le ralentissement d'activité constaté depuis mi-2023, avant une amélioration probable à compter de septembre/octobre 2024.



Malgré un environnement macroéconomique défavorable, notamment en Europe, Alten cible une croissance organique 'satisfaisante' en 2024, soit de l'ordre de 3%.







Valeurs associées ALTEN Euronext Paris -6.28%