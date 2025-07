Alten: la prudence du discours pèse sur le titre information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 11:14









(Zonebourse.com) - Alten a fait état jeudi soir d'une activité en baisse de 1,1% au titre de son premier semestre, le groupe d'ingénierie et de conseil en technologies estimant par ailleurs que l'environnement économique reste incertain avec une visibilité toujours réduite pour le second semestre.



Son chiffre d'affaires s'est établi à 2,08 milliards d'euros sur les six premiers mois de l'année, contre 2,11 milliards sur la même période de 2024.



A périmètre et change constants, la décroissance ressort à 5,6% (-4,3% en France et -6,2% hors de France).



A conditions économiques inchangées, Alten dit anticiper une décroissance organique comprise entre 5,2% et 5,5% cette année, pour une marge opérationnelle qui devrait s'établir à 8%-8,1% du chiffre d'affaires.



Dans une note de réaction, les analystes d'AllInvest Securities évoquent un discours 'toujours ultra prudent', ceux de TP ICAP Midcap jugeant, eux, que la société n'est pas 'encore au bout du tunnel', tandis que les équipes d'Oddo BHF mettent en évidence des marges 'sous pression'.



Suite à ces annonces, l'action Alten lâchait 5,9%, signant l'une des plus fortes baisses de l'indice





Valeurs associées ALTEN 73,4000 EUR Euronext Paris -5,23%