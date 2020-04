Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alten-La baisse d'activité pourrait atteindre 9% au premier semestre Reuters • 24/04/2020 à 17:53









PARIS, 24 avril (Reuters) - Alten SA LTEN.PA a publié vendredi les prévisions et résultats suivants: * CROISSANCE DE L'ACTIVITÉ DE 7,3% AU PREMIER TRIMESTRE 2020 * CHIFFRE D'AFFAIRES AU T1 DE €690,1 MLNS CONTRE 643 MLNS L'AN DERNIER * L'ACTIVITÉ POURRAIT FLÉCHIR D'ENVIRON 9% AU PREMIER SEMESTRE 2020 PAR RAPPORT AU PREMIER SEMESTRE 2019 Pour plus de détails, cliquez sur LTEN.PA

Valeurs associées ALTEN Euronext Paris -1.29%