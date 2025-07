Alten : 'gap' sous 76,5E, rechute vers 71E information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 12:45









(CercleFinance.com) - Alten ouvre un 'gap' de rupture sous 76,5E et rechute vers 71E, effaçant tous ses gains depuis le 23 juin.

C'est un retour à la case départ, c'est à dire le plancher annuel des 25 avril et 23 juin.

Le plancher des 70E devra être préservé au risque de chuter vers 60E.





Valeurs associées ALTEN 72,8500 EUR Euronext Paris -5,94%