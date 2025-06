Alten et plusieurs concurrents sanctionnés pour entente

(AOF) - L’Autorité de la concurrence a sanctionné hier deux ententes distinctes entre Ausy (devenu Randstad Digital) et Alten d’une part, et Expleo et Bertrandt d’autre part, pour avoir mis en place des accords généraux de non-débauchage. Ces sociétés des secteurs de l’ingénierie, du conseil en technologie et des services informatiques se sont interdites " mutuellement de solliciter et d’embaucher leur personnel respectif, paramètre de concurrence essentiel sur les marchés du travail sur lesquels sont actives les entreprises mises en cause ".

Ces pratiques ont été révélées à l'Autorité par une demande de clémence présentée en avril 2018 par Ausy et par la réalisation d'opérations de visite et de saisie en novembre 2018.

Pour les deux griefs retenus, l'Autorité a prononcé à l'encontre d'Alten, Expleo et Bertrandt une sanction globale de 29,5 millions d'euros, dont 24 millions pour Alten. Ausy bénéficie d'une exonération totale de sanctions en raison de son statut de demandeur de clémence.

Elle a par ailleurs mis hors de cause les sociétés Atos et Ausy au titre d'un troisième grief, faute d'éléments de preuve suffisant pour caractériser la mise en place d'un " pacte de non-agression " portant sur leurs ressources humaines.

L'Autorité a également enjoint aux entreprises de publier un résumé de la présente décision sur le réseau social LinkedIn ainsi que dans une édition électronique et papier du journal Le Monde Informatique.