Alten: en recul après une sanction de l'AC

(CercleFinance.com) - Alten perd plus de 1% au lendemain d'une décision de l’Autorité de la concurrence française sanctionnant deux ententes distinctes entre Ausy et Alten d’une part, et Expleo et Bertrandt d’autre part, pour avoir mis en place des accords généraux de non-débauchage. 'Ces pratiques ont pris la forme de gentlemen’s agreements visant à s’interdire mutuellement de solliciter et d’embaucher leur personnel respectif, paramètre de concurrence essentiel sur les marchés du travail sur lesquels sont actives les entreprises mises en cause', explique l’AC. Pour les deux griefs retenus, elle a prononcé à l’encontre d’Alten, Expleo et Bertrandt une sanction globale de 29,5 millions d’euros. Ausy bénéficie d’une exonération totale de sanctions en raison de son statut de demandeur de clémence, obtenu après avoir révélé ces pratiques en avril 2018.

Valeurs associées ALTEN 75,2000 EUR Euronext Paris -1,18%