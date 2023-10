Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alten: chiffre d'affaires en hausse de 9,1% au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 18:14









(CercleFinance.com) - Alten publie un chiffre d'affaires de 3037 millions d'euros au 3e trimestre, en hausse de 9,1% par rapport à la même période un an plus tôt. L'activité progresse aussi bien en France (+9,8%, à 963 ME) qu'à l'international (+8,8%, à 2073 ME).



La plupart des secteurs d'activité progressent, en particulier, les secteurs Aéronautique Civil, Automobile, Défense & Sécurité, l'Industrie, et l'Electronique.



Alten précise aussi que la quasi‐totalité des zones géographiques progressent en données cumulées, même si l'Allemagne, la Scandinavie et l'Amérique du Nord ralentissent fortement au troisième trimestre.



Le groupe d'ingénierie et de conseil en technologies estime avoir réalisé 'une croissance de l'activité satisfaisante à fin septembre', en ligne avec ses anticipations et indique que la décélération de la croissance organique au cours de l'année 2023 reflète la normalisation de l'économie.



Même si le rythme de croissance ralentit, Alten table sur une croissance organique d'environ 9% en 2023, un chiffre jugé 'satisfaisant'. Le groupe assure par ailleurs qu'il poursuivra sa stratégie de croissance externe ciblée.





