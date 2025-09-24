 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 822,00
-0,55%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Alten, Cegedim, Hexaom : l'agenda société France de jeudi
information fournie par AOF 24/09/2025 à 17:55

(AOF) - Jeudi 25 septembre

Adocia

La société française de biotechnologie au stade clinique dévoilera ses résultats du deuxième trimestre

Alten

L'entreprise de services du numérique publiera ses résultats du deuxième trimestre

Cegedim

L'entreprise développant et commercialisant des bases de données et des logiciels dans le domaine de la santé annoncera ses résultats du deuxième trimestre

Hexaom

Le constructeur de maisons individuelles rendra compte de ses résultats du deuxième trimestre

Inventiva

Le laboratoire pharmaceutique publiera ses résultats du deuxième trimestre

Marie Brizard Wine & Spirits

Le groupe spécialisé dans la fabrication et la distribution de spiritueux dévoilera ses résultats du du deuxième trimestre

Riber

Le spécialiste des équipements d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l'industrie des semi-conducteurs publiera ses résultats du deuxième trimestre

Valeurs associées

ADOCIA
7,780 EUR Euronext Paris -0,26%
ALTEN
67,250 EUR Euronext Paris -0,44%
CEGEDIM
10,200 EUR Euronext Paris +0,99%
HEXAOM
29,200 EUR Euronext Paris +2,46%
INVENTIVA
4,675 EUR Euronext Paris -1,27%
MARIE BRIZARD
2,880 EUR Euronext Paris -3,36%
RIBER
3,310 EUR Euronext Paris -1,78%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

