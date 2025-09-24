Alten, Cegedim, Hexaom : l'agenda société France de jeudi

(AOF) - Jeudi 25 septembre
La société française de biotechnologie au stade clinique dévoilera ses résultats du deuxième trimestre
L'entreprise de services du numérique publiera ses résultats du deuxième trimestre
Cegedim
L'entreprise développant et commercialisant des bases de données et des logiciels dans le domaine de la santé annoncera ses résultats du deuxième trimestre
Hexaom
Le constructeur de maisons individuelles rendra compte de ses résultats du deuxième trimestre
Inventiva
Le laboratoire pharmaceutique publiera ses résultats du deuxième trimestre
Marie Brizard Wine & Spirits
Le groupe spécialisé dans la fabrication et la distribution de spiritueux dévoilera ses résultats du du deuxième trimestre
Riber
Le spécialiste des équipements d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l'industrie des semi-conducteurs publiera ses résultats du deuxième trimestre
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer