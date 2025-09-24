information fournie par AOF • 24/09/2025 à 17:55

Alten, Cegedim, Hexaom : l'agenda société France de jeudi

(AOF) - Jeudi 25 septembre

Adocia

La société française de biotechnologie au stade clinique dévoilera ses résultats du deuxième trimestre

Alten

L'entreprise de services du numérique publiera ses résultats du deuxième trimestre

Cegedim

L'entreprise développant et commercialisant des bases de données et des logiciels dans le domaine de la santé annoncera ses résultats du deuxième trimestre

Hexaom

Le constructeur de maisons individuelles rendra compte de ses résultats du deuxième trimestre

Inventiva

Le laboratoire pharmaceutique publiera ses résultats du deuxième trimestre

Marie Brizard Wine & Spirits

Le groupe spécialisé dans la fabrication et la distribution de spiritueux dévoilera ses résultats du du deuxième trimestre

Riber

Le spécialiste des équipements d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l'industrie des semi-conducteurs publiera ses résultats du deuxième trimestre