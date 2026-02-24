Alten, Bic, Ipsos...les valeurs à suivre demain

(AOF) - Altarea

Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 2 075,6 millions d'euros. La baisse de -25,0 % est liée à l'extinction rapide de la contribution des opérations d'ancienne génération en Logement et à l'absence de grandes transactions Logistique en Immobilier d'entreprise précise le groupe. En Logement, les opérations de nouvelle génération ont représenté un peu plus de 50 % du chiffre d'affaires en 2025 (contre 14% en 2024).

Alten

Alten a réalisé un chiffre d'affaires de 4 099,0 millions d'euros en 2025 (contre 4 143,3 millions d'euros en 2024). A fin décembre, la décroissance de l'activité s'établit à - 1,1% ( 4,3% en France, -3,7% hors de France). À périmètre et change constants, la décroissance est de -4,5% (-3,6% en France et - 4,9% hors de France). La décroissance de l'activité en 2025 est principalement liée à la forte baisse de l'activité Automobile (-16%) et dans une moindre mesure aux secteurs des Télécoms, des Autres Industries, Electronique et au Secteur Public.

Bic

Bic a, sans grande surprise, indiqué que l'exercice 2025 avait été difficile, mais a toutefois observé une amélioration de la dynamique au second semestre. Sur l'ensemble de l'année, les revenus du groupe ont diminué de 0,9%, à taux de change constants, pour atteindre 2,090 milliards d'euros. Le taux de marge brute est quant à lui passé de 50,2 à 48,8%, en raison de l'augmentation des coûts des matières premières et de l'électricité, ainsi que l'impact négatif des droits de douane et de la fluctuation des devises.

Bureau Veritas

Le spécialiste de l'inspection, de la certification et des essais en laboratoire annoncera ses résultats annuels.

Eiffage

Le groupe de construction et concessionnaire d'autoroutes publiera ses résultats annuels.

Fnac Darty

Le distributeur détaillera ses résultats annuels.

Implanet

Le spécialiste des technologies médicales pour les implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique a vu ses revenus bondir de 33%, à 12,474 millions d'euros. En parallèle, la marge brute s'est améliorée en passant de 53,1 à 55,3%, le résultat opérationnel courant s'est amélioré en passant de -4,826 à -4,217 millions d'euros. Enfin, la perte nette s'est légèrement creusée en passant de 4,366 à 4,382 millions d'euros.

Interparfums

Le groupe de parfums présentera ses résultats annuels.

Ipsos

Ipsos a enregistré un chiffre d'affaires de 2,524 milliards d'euros en 2025, en hausse de 3,4% dont 0,6% de croissance organique, 5,8% d'effets de périmètre liés principalement aux acquisitions de The BVA Family et d'infas.

Dans le même temps, la marge opérationnelle 2025 fait preuve de résilience et illustre une nouvelle fois la discipline financière d'Ipsos. Elle s'établit à 12,8% à périmètre constant et à 12,3% en données publiées, intégrant l'effet temporairement dilutif des acquisitions de The BVA Family et d'infas. Le résultat net ajusté part du groupe s'élève à 240,4 MEUR contre 244,1 MEUR l'année précédente.

Nexity

Le groupe immobilier communiquera ses résultats annuels.

OPMobility

Le spécialiste de la mobilité durable et connectée rendra compte de ses résultats annuels.

Seb

Le groupe spécialisé dans le domaine du petit équipement domestique annoncera ses résultats annuels.

Wendel

La société d'investissement publiera ses résultats annuels.

Worldline

Le spécialiste des paiements annoncera ses résultats annuels.