Alten : -6%, décroche sous 95E

(CercleFinance.com) - Alten finit mal la semaine avec un plongeon de -6% pour cause de 'profit warning' : le titre décroche sous 95E et referme le 'gap' des 94,65E du 11 septembre.

On ne peut exclure un retracement du récent plancher annuel des 90E du 6 septembre avant un rebond plus consistant au-delà de la résistance (testée la veille) des 101,6E.





Valeurs associées ALTEN 97,60 EUR Euronext Paris -3,65%