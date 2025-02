Alten: +15% vers 102E, tutoie les 103,5E information fournie par Cercle Finance • 21/02/2025 à 11:15









(CercleFinance.com) - Dopé par ses trimestriels, Alten s'envole de +15% vers 102E, ouvrant au passage un énorme 'gap' d'impulsion au-dessus de 89,5E.

Le titre efface d'un coup toutes ses pertes depuis le 28 septembre -ou le 7- septembre dernier, et revient quasiment au contact des la résistance des 103,5 du 27 septembre 2024





Valeurs associées ALTEN 97,40 EUR Euronext Paris +10,68%