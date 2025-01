Alten : +11% vers 92E, les 94,5E en vue ? information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 12:02









(CercleFinance.com) - Alten grimpe de +11% vers 92E avec la publication de résultats et de perspectives peu engageantes (activité stagnante en 2024, pas de rebond début 2025)... mais moins pires que prévu.

Le titre efface d'un coup ses pertes depuis le 7 octobre dernier et déborde une résistance (91E) qui coïncide avec le plancher du 6 septembre dernier.

La prochaine résistance se situe dans la zone des 94,5E (plancher du 6 août).





Valeurs associées ALTEN 91,50 EUR Euronext Paris +10,51%