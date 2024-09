Altaroc Partners se développe au Benelux

(AOF) - Altaroc Partners SA poursuit son internationalisation avec le développement de son activité au Benelux, pilotée par Thibault Delbarge. Ce dernier cumule 14 ans d’expérience en gestion d’actifs, dont près de 4 ans chez JP Morgan Asset Management, et depuis 2016 successivement chez Allianz Global Investors, Brookflield Asset Management et Janus Henderson Investors pour lesquels il a assuré le business development auprès des banques privées et des multi-family offices du Benelux sur l’ensemble des classes d’actifs.

" Après l'ouverture de notre bureau suisse en début d'année, cette arrivée est une nouvelle étape structurante de nos ambitions internationales et confirme notre développement " a déclaré Frédéric Stolar, managing partner d'Altaroc.