Altarea: teste 1 support majeur après distribution dividende information fournie par Cercle Finance • 13/06/2023 à 22:10

(CercleFinance.com) - Altarea a détaché un gros coupon de 10E le 12 juin (ce qui signifie qu'avec une réouverture à 112E, il n'y avait non seulement pas de 'gap' baissier mais une hausse de 1,5%.

Mais les vendeurs ont rapidement pris la main et la séance s'est achevée sur un repli de -3,8% (à 106,2E), ce qui ramenait le titre légèrement en-deçà plancher annuel des 108,8E du 28 mars (mais au-dessus de 116E hors coupon, ce qui ne validait pas formellement un nouveau signal baissier).



Avec un nouveau repli de -3,4% (et -4,5% en séance vers 101E), le titre a pratiquement re-testé ses planchers du 28/10/2020 (100,14E).



Cela peut constituer un point d'appui technique moyen/long terme intéressant et conclure une tendance tendance de fond devenue reste très baissière depuis le zénith des 202,37E du 7/9/2021, le cours se retrouvant -ce 13 juin- divisé exactement par 2 en 21 mois.



L'essentiel du mouvement de repli est potentiellement achevé et un reliquat de prises de positions vendeuses (avant paiement du dividende en titre pour ceux ont fait ce choix) pourrait conduire -par excès- au retracement des 97E (plus bas testé fin mars puis le 24 avril 2020).

Le titre devra cependant rebondir d'environ 20% (et franchir 120,5E) pour s'extraire de son canal baissier moyen terme et viser un premier gros objectif de 138E (soit un rebond 'fibo' de +38%).