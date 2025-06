Altarea: option de dividende en action exercée à près de 77% information fournie par Cercle Finance • 26/06/2025 à 07:08









(CercleFinance.com) - Le groupe immobilier Altarea indique que le montant global de la souscription à son option pour le paiement du dividende 2024 à 75% en actions s'élève à 101,6 millions d'euros, soit un taux de souscription de 76,7%.



Au total, 1.222.192 actions ont été souscrites, à un prix d'émission de 83,12 euros par action. Le dividende sera payé en date du 7 juillet, en numéraire et par la remise des actions nouvelles qui seront créées et admises sur Euronext Paris à cette date.



AltaGroupe et ses affiliées, contrôlées par le groupe familial d'Alain Taravella, président fondateur d'Altarea, ainsi que Crédit Agricole Assurances ont, comme annoncé précédemment, souscrit à hauteur de l'intégralité de leurs droits.







