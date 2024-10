Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Altarea: nouveau directeur pour le centre CAP3000 information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 09:49









(CercleFinance.com) - Altarea Commerce, l'opérateur commerce du groupe immobilier Altarea, annonce la nomination de Frédéric Llorca en tant que directeur du centre commercial CAP3000, à Saint-Laurent-du-Var, dans la région niçoise.



Cette nomination s'inscrit dans la stratégie globale d'Altarea Commerce pour CAP3000 de 'poursuivre la dynamique forte de croissance, d'innovation et de transformation de ce lieu de vie qui reçoit 12 millions de visiteurs français et internationaux par an'.



Frédéric Llorca apporte plus de 20 ans d'expérience dans le retail, où il a occupé des postes de direction au sein de grandes enseignes internationales. Il a notamment dirigé la FNAC Champs-Élysées pour un projet de transformation.





Valeurs associées ALTAREA 104,40 EUR Euronext Paris +1,95%