Altarea: mandat de cession d'actions par AltaGroupe

(CercleFinance.com) - Altarea fait part de la conclusion par AltaGroupe, contrôlée par le groupe familial de son président fondateur Alain Taravella, d'un mandat de cession portant sur un volume de 150.000 actions, sans objectif de délai.



Les titres cédés correspondent à 0,69% du capital et des droits de vote du groupe immobilier. A l'issue de cette opération, la détention d'actions Altarea par le groupe familial d'Alain Taravella s'élèverait à 45,32% du capital et des droits de vote.



Cette opération devrait améliorer le flottant d'Altarea et la liquidité de l'action. AltaGroupe a précisé que cette cession ne remettait aucunement en cause son engagement continu et de long terme vis-à-vis du groupe.





Valeurs associées ALTAREA 103,80 EUR Euronext Paris 0,00%