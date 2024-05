Altarea lance une offre de logements pour les primo-accédants

(AOF) - Altarea - à travers sa marque Cogedim - a annoncé le lancement d’une offre de logements de nouvelle génération, dénommée " Le Nouveau neuf ", qui rend à nouveau possible l’accès à la propriété pour les primo-accédants. L’idée qui inspire le Nouveau Neuf est de partir du client et du pouvoir d’achat des ménages, en levant un par un les freins qui empêchent d’acheter : prix des logements, apport personnel, crédit trop cher, gestion des périodes de transition entre la location et l’acquisition…

Il s'agit d'une part de concevoir des appartements parfaitement conçus et optimisés, adaptés aux modes de vie et au pouvoir d'achat des accédants ; et d'autre part de les accompagner par un montage financier particulièrement innovant et attractif.

Le Nouveau Neuf, c'est aussi une offre de financement inédite sur le marché, nommée Cogedim Access. Cette offre a pour but de rendre le logement véritablement accessible aux primo-accédants, et plus spécifiquement en zone tendue, aux ménages éligibles au Prêt à Taux Zéro (PTZ) 2024 sans restriction.

En s'appuyant sur des partenariats stratégiques avec de grandes institutions bancaires, le Crédit Agricole IDF et le LCL Habitat, Cogedim propose des conditions d'accès au crédit préférentielles et des taux négociés à ses futurs clients acquéreurs. L'ensemble de ces mesures permet d'atteindre, avec une partie du prêt en PTZ, un taux d'intérêt global actualisé, assurances comprises, entre 1,5 et 2% en fonction de la typologie des clients.

En plus de ces conditions extrêmement favorables, aucun apport n'est demandé, ni frais de notaire, ni intérêts intercalaires, permettant ainsi aux clients de n'avoir aucune dépense jusqu'à la remise des clés.

L'offre de logement nouvelle génération d'Altarea sera progressivement déployée à travers la France, comme à Villejuif, Rouen, Nanterre, Bezons... L'objectif est de développer 1 500 logements nouvelle génération d'ici la fin de l'année et d'atteindre environ 50% de la vente de logement au détail en 2025, pour les marques dans le résidentiel neuf du Groupe Altarea (Cogedim et Woodeum x Pitch Immo).

Au second semestre, l'offre Cogedim Access sera complétée par les offres Cogedim Invest, dédiée aux investisseurs, et Cogedim Signature pour les secundo-accédants.

