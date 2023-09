Altarea IM lance la SCPI Alta Convictions

(AOF) - Altarea Investment Managers, nouvelle société de gestion et filiale du groupe Altarea, a annoncé le lancement de sa première SCPI : Alta Convictions. Elle est " conçue pour investir les thématiques porteuses du marché, privilégiant au lancement des commerces, des écoles et de la logistique urbaine principalement ". La SCPI vise un objectif de performance entre 5 et 5,50% ainsi qu’une labellisation ISR en 2024.

" La hausse massive des taux et les nouveaux modes de travail et de consommation, marquent l'entrée dans un nouveau cycle immobilier. Si ce contexte peut présenter des problématiques de valorisation et de liquidité sur certains fonds immobiliers existants, il est aussi une réelle opportunité pour constituer une nouvelle SCPI ", explique Altarea Investment Managers.