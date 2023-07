Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altarea: dévisse -12% vers 88E, pulvérise support des 96,8E information fournie par Cercle Finance • 31/07/2023 à 16:01









(CercleFinance.com) - Altarea dévisse de -12% vers 88E et pulvérise 2 supports majeurs, celui des 98,8E du 27 juin 2023 et 28/10/2020 puis surtout le support long terme des 96,8E du 20 mars 2020.

Il est évident que le rendement de 9,5% ne constitue aucune protection car le dividende versé au titre de 2022 n'a aucune chance d'être maintenu en 2024.

C'est un peu le saut dans l'inconnu : la dernière grande 'marche' de mi-juin avait amputé la capitalisation du titre de 20E... ce qui validerait un objectif de 80E.





Valeurs associées ALTAREA Euronext Paris -15.37%