Altarea: croissance de 26% du FFO en 2024 information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Altarea publie au titre de 2024 un FFO (résultat net hors les variations de valeur, charges calculées, frais de transaction et variations d'impôt différé, en part du groupe) en croissance de 25,7% à 127,2 millions d'euros.



Le groupe immobilier a vu son résultat opérationnel FFO s'accroitre de 10,5% à 274,1 millions d'euros (dont +7,6% en commerce et +10,7% en promotion) pour un chiffre d'affaires en augmentation de 2,1% à près de 2,77 milliards.



Le versement d'un dividende 2024 de huit euros par action (identique à 2023) sera proposé aux actionnaires, qui pourront opter pour un versement soit à 100% en numéraire, soit à 25% en numéraire et 75% en titres.



En 2025, Altarea estime que ses résultats 'devraient bénéficier d'un début de reprise en logement et d'une bonne performance en commerce'. Son FFO est ainsi attendu en légère progression et il prévoit une stabilité de son dividende 2025 à verser en 2026.





Valeurs associées ALTAREA 107,20 EUR Euronext Paris 0,00%