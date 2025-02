Altarea anticipe une légère progression du FFO en 2025

(AOF) - Altarea a généré en 2024 un résultat net récurrent (FFO), part du groupe en progression de 25,7% à 127,2 millions d’euros. Le chiffre d’affaires a progressé de 2,1% à 2,77 milliards d’euros, tiré par le Commerce et l’Immobilier d’entreprise qui ont plus que compensé la baisse de l’activité en Logement. Les loyers nets ont atteint 216,4 millions d’euros, en progression de 5,3% à périmètre constant. La dette nette du groupe est quasi stable à 1,681 milliard d'euros (+34 millions d'euros).

Au titre de 2024, le groupe immobilier versera un dividende stable de 8 euros par action. Les actionnaires pourront opter soit pour un versement à 100% en numéraire, soit à 25% en numéraire et 75% en titres. AltaGroupe (famille A. Taravella) et ses affiliées d'une part et Crédit Agricole Assurances et ses affiliées d'autre part, se sont engagés pour opter à l'intégralité du paiement du dividende en actions proposé. Ensemble, ces actionnaires représentent près de 69% du capital du groupe.

Cette année, le FFO est attendu en légère progression. " En fonction du contexte politique, géopolitique, macro-économique et sanitaire, la montée en puissance des résultats est attendue à partir de 2026 avec potentiellement les premières contributions significatives des nouvelles activités " a ajouté le promoteur immobilier. Pour ces dernières, il s'agit du photovoltaïque, des data center et de l'asset management immobilier.

" Altarea est en ordre de marche pour le nouveau cycle et sur le chemin de l'objectif fixé qui consiste à atteindre un FFO de l'ordre de 300 millions d'euros à horizon 3 à 4 ans " a déclaré Alain Taravella, président fondateur d'Altarea.

AOF - EN SAVOIR PLUS