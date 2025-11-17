Altamir, Pluxee, Technip Energies... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Altamir

L'actif net réévalué par action d'Altamir s'élève à 33,27 euros au 30 septembre 2025, après distribution d'un dividende de 1,06 euro par action. En incluant le dividende, il a reculé de 2,1% par rapport au 31 décembre 2024 (35,06 euros). Le société cotée de private equity a précisé qu'au 31 mars et au 30 septembre, elle ne réévalue que les sociétés cotées du portefeuille, ainsi que celles dont les cessions sont annoncées au cours du trimestre.

Amundi / Société Générale

Amundi et Société Générale ont annoncé un accord de principe en vue du renouvellement de leur partenariat de long terme dans les domaines de la distribution de solutions d'investissement et des services titres. Ce nouvel accord, d'une durée de cinq ans, entrera en vigueur dès la finalisation de la documentation contractuelle et sous réserve de l'obtention de toute autorisation réglementaire nécessaire.

Biosynex

Biosynex a dévoilé que Chembio Diagnostic Systems, une filiale détenue à 100% et spécialisée dans le domaine du diagnostic Point of Care, avait reçu une subvention de 0,5 million de dollars de la part de la part de la Gates Foundation. Cette subvention doit servir au développement d'un test rapide visant à prédire le risque de prééclampsie chez les femmes enceintes présentant des symptômes compatibles avec cette pathologie.

Cafom

Sur l'ensemble de son exercice 2024-2025, Cafom a vu son chiffre d'affaires progresser de 4,5%, à 436,8 millions d'euros, ou de 6% hors Nouvelle-Calédonie. Le distributeur d'équipements de la maison en Europe et en Outre-Mer explique avoir réalisé cette performance dans un contexte peu dynamique pour le marché de l'ameublement. Dans le détail, le pôle de magasins Outre-Mer a généré un chiffre d'affaires annuel de 236,7 millions d'euros, en baisse de 1,1% dans un environnement de consommation contrasté, marqué par des tensions sociales.

Carmila

Carmila a annoncé la cession de quatre actifs en Espagne pour un montant de 37,3 millions d'euros (droits inclus). Cette somme reflète une prime de 12% par rapport aux valeurs d'expertise et un rendement net initial de 6,6%. Avec ces opérations, la foncière poursuit l'optimisation de son capital et atteint 66 millions d'euros de cessions sur l'année 2025, dépassant ainsi son objectif initial de 50 millions d'euros. Le produit de ces cessions sera réinvesti dans des acquisitions ciblées et créatrices de valeur.

Dassault Aviation / Airbus

Selon le Financial Times, la France et l'Allemagne discuteraient de l'abandon du projet de développement d'un avion de chasse de nouvelle génération. Cet appareil est destiné à remplacer le Rafale en France et l'Eurofighter de l'Allemagne et de l'Espagne en 2040. Les dissensions entre Paris et Berlin sur le projet semblent trop grandes pour le mener à bien.

Freelance.com

Le spécialiste de la relation entre les entreprises et leurs talents externes publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2025.

Pluxee

Face à la publication d'un nouveau décret introduisant des modifications au Programmme d'Alimentation des Travailleurs au Brésil, Pluxee a révisé certains de ses objectifs financiers annuels en s'appuyant sur les hypothèses les plus défavorables, reposant sur la mise en œuvre intégrale de la réforme selon le calendrier annoncé. La société précise également que ce scénario intègre également un certain nombre de mesures de mitigation à déployer par le gouvernement brésilien.

Technip Energies

Technip Energies a remporté un contrat portant sur la fourniture de trois bras de chargement marins entièrement électriques dans le cadre de la phase 2 du projet de transport et de stockage de CO2 Northern Lights à Øygarden en Norvège. Technip Energies Loading Systems proposera une conception entièrement électrique, une première dans ce type d'application, supprimant l'utilisation de systèmes hydrauliques et établissant une nouvelle référence en matière d'opérabilité et de performance environnementale.

TotalEnergies

TotalEnergies a annoncé la signature d'un accord avec Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH), portant sur l'acquisition de 50% d'une plateforme de production flexible d'électricité (centrale à gaz et à biomasse, batteries) en Europe de l'ouest (Italie, Royaume-Uni et Irlande, Pays-Bas, France). Dans le cadre de cet accord, EPH recevra l'équivalent de 5,1 milliards d'euros en actions TotalEnergies, via l'émission de 95,4 millions d'actions sur la base d'un prix de 53,94 euros par titre.