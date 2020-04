ALTAMIR : Perspectives 2020 pour Altamir

Paris, le 7 avril 2020 - Le Covid-19 crée une situation d'incertitude majeure. A ce jour nul ne peut prédire combien de temps il faudra pour sortir de cette crise sanitaire, quel en sera le coût humain et économique et la durée nécessaire pour que l'économie retrouve un ordre de marche normalisé.

Forte de l'expérience acquise lors de la crise de 2008, la Gérance anticipe pour l'industrie du Private Equity un arrêt quasi total de l'activité de nouveaux investissements et de désinvestissements, la nécessité d'investissements complémentaires dans les participations du portefeuille, une diminution des EBITDA des sociétés, une augmentation de leur endettement et une baisse des multiples des comparables.

En ce qui concerne Altamir :

- Compte tenu de l'incertitude sur la durée et l'ampleur de l'épidémie de coronavirus et de son impact sur les performances des sociétés du portefeuille, la Gérance n'est plus en mesure de maintenir les objectifs pour l'année 2020 annoncés lors de la publication des résultats 2019 et n'est pas en mesure d'en formuler d'autres.

- Le portefeuille d'Altamir devrait globalement bien résister car il est principalement constitué de sociétés en croissance, leaders dans leurs secteurs et géographiquement diversifiées.

- Toutes les sociétés du portefeuille ont pris les dispositions nécessaires pour préserver au maximum leur activité et leur trésorerie.

Compte tenu de la forte activité de cession en 2019, Altamir aborde cette période difficile avec une situation financière solide : sa trésorerie s'élevait à 79 M€ au 31 décembre 2019 et la Société est en négociation avec ses banques afin d'augmenter les lignes de crédit - qui s'élevaient à 30M€ au 31 décembre 2019 - pour les porter au maximum de 70 M€ autorisé à cette date (soit 10% de sa situation nette sociale, conformément à son statut de SCR).

Par ailleurs, dans ce contexte, afin que son ANR au 31 mars reflète l'impact de la situation actuelle sur les sociétés du portefeuille, la Société a décidé de réévaluer l'ensemble de ses participations, et non pas uniquement les sociétés cotées comme elle le fait habituellement à la fin du premier trimestre. De ce fait, la publication de l'ANR au 31 mars est donc repoussée d'une semaine, soit le 19 mai 2020 au lieu du 12 mai initialement annoncé.

Prochains rendez-vous :

Assemblée Générale Annuelle 28 avril 2020 ANR au 31/03/2020 19 mai 2020, après bourse Résultats semestriels et ANR au 30/06/2020 8 septembre 2020, après bourse ANR au 30/09/2020 5 novembre 2020, après bourse

A propos d'Altamir

Altamir est une société cotée de private equity (Euronext Paris-B, mnémo : LTA) créée en 1995 et dont l'ANR s'élève à plus de 1Md d'euros. Son objectif est d'offrir aux actionnaires une appréciation du capital sur la durée et des dividendes réguliers, en investissant dans un portefeuille diversifié d'actifs essentiellement non cotés.

La politique d'investissement d'Altamir consiste à investir au travers et avec les fonds gérés ou conseillés par Apax Partners France et Apax Partners LLP, deux leaders du private equity qui prennent des positions majoritaires ou de référence dans des opérations de LBO et de capital développement, et visent des objectifs ambitieux de création de valeur.

Altamir donne ainsi accès à un portefeuille diversifié d'entreprises à fort potentiel de croissance dans les secteurs de spécialisation d'Apax (TMT, Consumer, Santé, Services) et sur des segments de marché complémentaires (PME en Europe continentale et grandes entreprises en Europe, Amérique du Nord et dans les principaux pays émergents).

La société bénéficie du statut de SCR (Société de Capital Risque) : elle est exonérée d'impôt sur les sociétés et ses actionnaires peuvent bénéficier d'avantages fiscaux sous certaines conditions de conservation des titres et de réinvestissement des dividendes.

