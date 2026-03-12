ALTAMIR : Eddie Misrahi succède à Maurice Tchenio à la tête de la Gérance d'Altamir

Paris, le 12 mars 2026 - Le Conseil d'Administration d'Altamir Gérance a décidé de nommer Eddie Misrahi en qualité de Président-Directeur Général d'Altamir Gérance, gérant d'Altamir, avec effet au 1 er mai 2026.

Cette nomination s'inscrit dans le cadre de la succession de Maurice Tchenio, dont le mandat devait arriver à échéance en 2028. Âgé de 83 ans, il avait formalisé sa volonté d'organiser sa succession dans un esprit de continuité et de transmission préparée de longue date, comme il l'avait précédemment fait avec succès au sein de Seven2.

Professionnel reconnu du Private Equity, Eddie Misrahi a exercé des responsabilités de premier plan au sein de l'entité française du groupe Apax, rebaptisée Seven2 en 2023, avant d'en assurer la présidence de 2011 à 2025. Sous sa direction, Seven2 a poursuivi son développement et affirmé son positionnement dans le paysage européen du capital-investissement. Après avoir transmis la direction opérationnelle de Seven2 à ses associés, il a rejoint Altamir Gérance – dont il était administrateur depuis 2014 - en tant que Directeur Général Délégué. Sa connaissance approfondie du Private Equity, des équipes d'investissement et de l'écosystème Apax/Seven2 constituent des atouts déterminants pour assurer la continuité et le développement de la Société.

Maurice Tchenio, qui reste administrateur d'Altamir Gérance, continuera d'accompagner Altamir et demeurera étroitement associé à la stratégie et aux grandes orientations de la Société.

Cette succession assure la continuité de la stratégie d'Altamir et la poursuite de la création de valeur pour ses actionnaires.

A propos d'Altamir

Altamir est une société cotée de private equity (Euronext Paris-B, mnémo : LTA) créée en 1995 et dont l'ANR s'élève à près de 1,2Mds d'euros. Son objectif est d'offrir aux actionnaires une appréciation du capital sur la durée et des dividendes réguliers, en investissant dans un portefeuille diversifié d'actifs essentiellement non cotés.

La politique d'investissement d'Altamir consiste à investir principalement au travers et avec les fonds gérés ou conseillés par Seven2 et Apax Partners, deux leaders du private equity qui prennent des positions majoritaires ou de référence dans des opérations de LBO et de capital développement, et visent des objectifs ambitieux de création de valeur.

Altamir donne ainsi accès à un portefeuille diversifié d'entreprises à fort potentiel de croissance dans quatre secteurs de spécialisation (Tech & Telco, Consumer, Santé, Services) et sur des segments de marché complémentaires (PME en Europe continentale et grandes entreprises en Europe, Amérique du Nord et dans les principaux pays émergents).

La société bénéficie du statut de SCR (Société de Capital Risque) : elle est exonérée d'impôt sur les sociétés et ses actionnaires peuvent bénéficier d'avantages fiscaux sous certaines conditions de conservation des titres et de réinvestissement des dividendes.

Pour en savoir plus : www.altamir.fr

Contact

Claire Peyssard Moses

Tél. : +33 6 34 32 38 97 /E-mail : claire.peyssard-moses@altamir.fr