ALTAMIR : Dans le contexte de crise sanitaire, l'ANR d'Altamir au 30 juin 2020 est en hausse de +1,6% par rapport au 31 décembre 2019, à plus d'1 milliard d'euros

MARLINK



Un des leaders mondiaux des services de communication par satellite

L'activité de Marlink a globalement bien résisté au premier semestre en raison de la criticité de ses produits et à la nature de son business model, principalement basé sur des abonnements. La hausse de l'EBITDA dans le contexte de la crise sanitaire reflète à la fois l'augmentation de l'ARPU (Average Revenue Per User), liée à la pénétration croissante du segment VSAT dans l'activité Maritime, et la bonne résilience des activités terrestres. L'offre de services numériques proposée par Marlink est en plein développement, dans un contexte de digitalisation croissante des navires.

ENTORIA Courtier grossiste spécialisé dans l'assurance santé et prévoyance des travailleurs indépendants, dirigeants et salariés de TPE/PME

Le chiffre d'affaires d'Entoria a diminué de 12% sur le semestre en raison d'une performance moindre qu'attendue des nouveaux produits et du ralentissement de l'activité pendant le confinement. L'impact de l'épidémie de Covid-19 sur l'EBITDA (en recul de 2% sur le semestre) est atténué par la bonne maîtrise des coûts et par les synergies générées par la fusion des deux entités Ciprés Assurance et Axelliance.

THOM GROUP Acteur de référence de la distribution de bijoux en Europe (plus de 1 000 points de vente)

Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de l'exercice 2019/2020 (clos le 30 septembre) a reculé de 15% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Les ventes, qui étaient à fin mars en avance sur le budget, ont subi un arrêt total entre mi-mars et mai suite à la fermeture des magasins dans le contexte du confinement décrété sur l'ensemble des marchés du groupe. La hausse de 37% des ventes réalisées sur internet ainsi que le redémarrage immédiat de l'activité post-confinement (la totalité des points de vente étaient ouverts au 30 juin) ont néanmoins permis de contenir la baisse du chiffre d'affaires. L'EBITDA est en recul de 20% sur la période.

BIP Un leader européen du conseil en management, technologie de l'information et transformation digitale

Bip a continué à réaliser d'excellentes performances opérationnelles au premier semestre, avec une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires (+13%) et de son EBITDA (+15%). En dépit du contexte lié à la Covid-19, les clients ont maintenu le déploiement de leurs projets, notamment dans le domaine de la transformation digitale, et la société a pu facturer ses prestations dans des conditions normales. En juillet, Bip a significativement renforcé sa présence à l'international (notamment au Royaume-Uni et aux Etats-Unis) en réalisant son 4èmebuild-up, avec l'acquisition de Chaucer consulting.

SNACKS DEVELOPPEMENT Un leader européen des produits salés apéritifs à marques de distributeurs

Sur les 5 premiers mois de l'exercice 2020/2021 (clos le 31 janvier) le chiffre d'affaires a progressé de 6%, tiré par les marchés français et espagnol. La maîtrise des coûts ainsi que l'amélioration de la productivité industrielle, couplées à la bonne orientation de la demande, ont eu un impact favorable sur l'EBITDA.

EXPEREO Fournisseur global d'accès managé à Internet et au cloud

Dans le contexte de la crise liée à l'épidémie de Covid-19, le chiffre d'affaires a enregistré une hausse de 11% sur le semestre, traduisant à la fois la part croissante de segments à haute valeur ajoutée dans le mix produits et l'augmentation significative des ventes réalisées en direct avec les grands comptes. Expereo a finalisé en juin l'acquisition de Comsave, une plateforme de connectivité intelligente.

THOUGHTWORKS Une entreprise leader dans la transformation digitale et le développement de logiciels

La progression du chiffre d'affaires (+22% sur le premier trimestre) reflète le positionnement de ThoughtWorks sur des segments considérés stratégiques par ses clients, mais également son exposition prépondérante à des entreprises de grande taille, diversifiées géographiquement et ayant une situation financière solide.

SK FIRESAFETY GROUP Leader dans le domaine de la sécurité incendie en Europe du Nord

Au premier semestre, l'épidémie de Covid-19 et le confinement se sont traduits, pour SK FireSafety Group, par une annulation des interventions de maintenance chez ses clients (en raison de la fermeture des sites) et par le report de certains projets. L'activité devrait bénéficier au deuxième semestre d'un effet rattrapage, notamment dans le domaine de la maintenance où la fréquence des inspections est encadrée par la règlementation.

Les 5 acquisitions réalisées au cours de l'année 2019 en Scandinavie et en Belgique sont en cours d'intégration.

INFOVISTA Un des principaux éditeurs de solutions logicielles à travers le monde pour la gestion de la performance des réseaux

Sur l'exercice 2019/2020 (clos le 30 juin) le chiffre d'affaires d'InfoVista a reculé de 12%, impacté par la performance décevante de la business unit Global Enterprise (SD-WAN). Le segment Global Network, au contraire, a continué à croître fortement, soutenu par l'accélération du déploiement de la 5G avec une demande en réseaux mobiles à très haut débit renforcée pendant l'épidémie de Covid-19. L'EBITDA a enregistré une croissance de 13% sur l'exercice grâce à une réduction significative des coûts, notamment dans le domaine des ventes et du marketing, et à un moindre recours à la sous-traitance.

AEB Un leader mondial dans le domaine des ingrédients et services pour les boissons et les produits alimentaires

Le recul du chiffre d'affaires d'AEB sur le semestre (-3%) reflète principalement la faiblesse de la demande sur les segments du vin et de la bière, dont la consommation a fortement baissé dans le circuit CHR en raison de l'épidémie de Covid-19. L'EBITDA progresse néanmoins fortement (+13% sur le semestre) grâce aux mesures de réduction des coûts. L'intégration de Danmil (produits pour la filtration) a été réalisée avec succès et l'activité Equipements est en cours de redressement sous l'impulsion de son nouveau CEO.

ALAIN AFFLELOU Un des principaux franchiseurs sur les marchés des produits d'optique et des aides auditives en Europe (plus de 1 400 magasins)

Sur les 9 premiers mois de l'exercice 2019/2020 (clos le 31 juillet) le chiffre d'affaires du groupe a enregistré une baisse de 17%, et l'EBITDA était en recul de 31%, conséquence de la fermeture de l'ensemble des points de vente pendant le confinement. Depuis la réouverture des magasins l'activité a bien redémarré, les perspectives sont encourageantes pour les prochains mois et Alain Afflelou continue à surperformer le marché dans un environnement concurrentiel difficile.

Le groupe met en œuvre un plan de transformation digitale visant à améliorer l'expérience client et à développer les ventes en ligne.

GRAITEC Editeur et distributeur international de logiciels BIM (Building Information Modelling) pour la conception, le calcul, la simulation, la fabrication et la gestion collaborative

La société a bien résisté dans le contexte de la crise liée à la Covid-19 avec un chiffre d'affaires en hausse de 6% sur le semestre, qui reflète un niveau de commandes important, signé avant l'épidémie, et la part très significative d'activités récurrentes dans le portefeuille produits. L'EBITDA a légèrement reculé (-3% en LTM au 30 juin 2020 vs 31 décembre 2019) en raison d'un mix défavorable. La génération de cash est élevée, soutenue par les bonnes performances opérationnelles de Graitec et par une gestion serrée du besoin en fonds de roulement.

SANDAYA Opérateur intégré de campings haut de gamme en France et en Espagne (25 campings 4 et 5 étoiles)

L'activité sur les 5 premiers mois de l'année a été fortement impactée par la fermeture de l'ensemble des campings jusqu'au 18 juin, par un nombre élevé d'annulations de pré-réservations pour l'été - faites avant l'épidémie de Covid-19 - et par le faible niveau de réservations enregistrées pendant le confinement en raison du manque de visibilité sur l'évolution de l'épidémie. Sur les 5 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires recule de 24% par rapport à l'exercice précédent en excluant l'impact des acquisitions réalisées en 2019.

DESTINY Fournisseur de solutions de communications sécurisées dans le cloud à destination des sociétés innovantes

Destiny réalise une très bonne performance sur le semestre, avec une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires (+12%) et de son EBITDA (+26%). La société a bénéficié de l'accélération de la demande de solutions de communication unifiées (UCaaS) liée à la généralisation du télétravail pendant l'épidémie de Covid-19 et de la part prépondérante de revenus récurrents dans son activité (contrats signés en moyenne sur une durée de 3 ans). L'amélioration de la marge s'explique par le dynamisme de l'activité et par une utilisation efficace des mesures de soutien mises en place par les gouvernements dans le contexte de la crise liée à la Covid-19.

VOCALCOM Fournisseur de logiciels et de solutions multi canal pour les centres de contact client

Le chiffre d'affaires de Vocalcom a enregistré un recul global de près de 11% sur le semestre. Les activités non récurrentes (ventes de licences, prestations de services et revente de Hardware) ont été fortement impactées par la crise liée à la Covid-19, alors que celles basées sur la souscription d'abonnements (SaaS/cloud) ont bien résisté.



PAYCOR Un des principaux fournisseurs américains de services de gestion de la paie et des ressources humaines

Paycor a connu sur le semestre un ralentissement significatif de la demande dans les activités relatives à la paye et à la gestion des ressources humaines ; ces dernières ont en effet été impactées par la hausse du chômage dans le contexte de l'épidémie de Covid-19 (les prestations de Paycor étant rémunérées sur la base du salaire mensuel versé aux salariés). La montée en puissance des ventes de prestations réalisées à distance a permis de soutenir le rebond de l'activité à partir du mois de mai.